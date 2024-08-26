363 предостережения в сфере земельного надзора вынесли в Псковской области в этом году

14:08, 26 августа 2024, ПАИ

363 предостережения вынесли инспекторы по использованию и охране земель в Псковской области за семь месяцев этого года, рассказала заместитель руководителя регионального управления Росреестра Анна Иванова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 26 августа.

Всего за этот период было проведено 1 722 мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами. В прошлом году за аналогичный период провели 1 197 контрольных мероприятий и объявили 312 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, отметила эксперт.

«Предостережение объявляется руководителем Управления Росреестра по Псковской области или заместителем руководителя. На устранение нарушений даётся 30 дней. В предостережении обязательно должна быть отражена информация об объекте контроля, данные о проведённых надзорных мероприятиях, перечень нормативно-правовых актов, которые были нарушены, и ряд других сведений», – заключила Анна Иванова.