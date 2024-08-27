Псковский суд признал обоснованным отказ территориальной избирательной комиссии в регистрации кандидата в депутаты

20:19, 27 августа 2024, ПАИ

В Псковский районный суд Псковской области с административным исковым заявлением к ТИК Псковского района и ИК Псковской области обратился Н. А. Кузьмин, включённый в реестр иностранных агентов, с требованием о признании незаконным постановления ТИК об отказе в регистрации его кандидатом в депутаты Собрания депутатов сельского поселения «Карамышевская волость» четвёртого созыва в порядке самовыдвижения по многомандатному избирательному округу № 2 и ИК Псковской области по жалобе кандидата в депутаты Собрания депутатов сельского поселения «Карамышевская волость» четвёртого созыва, выдвинутого в порядке самовыдвижения Н. А. Кузьмина. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

ТИК Псковского района отказала Кузьмину Н. А. в регистрации его кандидатом на основании подпункта «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Отказ был обусловлен выявленными недостатками в документах, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации. В частности, вместе с документами для регистрации кандидата не представлено уведомление федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции выработки и реализации государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере регистрации некоммерческих организаций, об исключении кандидата из реестра иностранных агентов либо соответствующее решение суда.

Суд признал постановления ТИК Псковского района и избирательной комиссии Псковской области законными и обоснованными, отказав в удовлетворении административного иска.