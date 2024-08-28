В Великолукском районе мужчина пырнул приятеля ножом во время ссоры

10:25, 28 августа 2024, ПАИ

В Великолукском районе мужчина пырнул приятеля ножом во время ссоры, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Конфликт между мужчинами произошел 27 августа в деревне Максимово Великолукского района. На остановке на улице Садовой ранее судимый 34-летний житель деревни Баландино вонзил кухонный нож в 35-летнего оппонента. Пострадавший от госпитализации отказался.

На месте работали бригада скорой помощи, сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.