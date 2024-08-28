В Великолукском районе мужчина пырнул приятеля ножом во время ссоры
В Великолукском районе мужчина пырнул приятеля ножом во время ссоры, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Конфликт между мужчинами произошел 27 августа в деревне Максимово Великолукского района. На остановке на улице Садовой ранее судимый 34-летний житель деревни Баландино вонзил кухонный нож в 35-летнего оппонента. Пострадавший от госпитализации отказался.
На месте работали бригада скорой помощи, сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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