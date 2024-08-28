Бешенство у животных, клещей и качество воды обсудили на «Серебряном дожде». Главное
Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Припутенко стала гостьей программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 28 августа.
Главное из эфира:
- в 2024 году на территории Псковской области были зафиксированы восемь очагов бешенства животных, в том числе в Пустошкинском, Себежском, Новоржевском и Псковском районах;
- в Псковской области последний случай смерти человека от бешенства произошёл в 1989 году;
- тем не менее, опасность нельзя недооценивать: в среднем в год с жалобами на укусы домашних и диких животных к медикам обращаются 1,5 тысячи жителей региона, 25 % из них – дети;
- в настоящее время наблюдается второй пик активности клещей, первый пришёлся на май-июнь. Фиксируется больше 100 обращений к медикам псковичей, укушенных клещами. Так, с 15 по 21 августа к медикам обратились 112 человек, в том числе 30 детей;
- в этом году в Псковской области от клещей обработали 695 гектаров парков, скверов и кладбищ, а также 190 гектаров детских лагерей отдыха;
- прививку от клещевого энцефалита рекомендуется сделать всем, кто может принести домой клеща с дачи или из леса. Разумно делать первую прививку в октябре-ноябре;
- вода у городских пляжей на реке Великой в Пскове и реке Ловати в Великих Луках не соответствует санитарным нормам;
- Роспотребнадзор пока не проверяет качество воды на новых псковских пляжах: в Корытово и Овсище;
- в Псковской области 1046 официальных источников питьевой воды. Ознакомиться с данными о её качестве можно на интерактивной карте питьеваявода.рус;
- согласно результатам исследований Роспотребнадзора за шесть месяцев 2024 года, самая чистая водопроводная вода в Псковской области – в Палкинском районе;
- 1 сентября в Псковской области стартует кампания по вакцинации от гриппа, вакцина в регион уже поступила.
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