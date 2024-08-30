Мастер-класс по армрестлингу пройдёт на выставке «Россия начинается здесь» в Пскове

11:31, 30 августа 2024, ПАИ

Мастер-класс по армрестлингу пройдёт на выставке «Россия начинается здесь» в рамках празднования 80-летия образования Псковской области в Финском парке Пскова 31 августа. Об этом ПАИ сообщили в Федерации армрестлинга Псковской области.

Мастер-класс проведёт абсолютный чемпион Пскова, многократный победитель соревнований по армрестлингу различного уровня Сергей Воеводин. Кроме того, в рамках мероприятия состоится открытая тренировка с участием лучших армрестлеров Псковской области.

Мероприятие начнётся в 13:00 на спортивной площадке выставки.

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