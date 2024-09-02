Незаконный въезд мигрантов попытался организовать злоумышленник в Псковской области

10:47, 02 сентября 2024, ПАИ

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного въезда в Россию группы иностранцев. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

У границы в Невельском муниципальном округе пограничники задержали пятерых уроженцев Центральной Азии и гражданина России, который организовал незаконный въезд иностранцев в страну.

Возбуждено уголовное дело в отношении гражданина России по части 1 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Иностранные граждане решением Невельского районного суда Псковской области привлечены к административной ответственности в виде штрафов с принудительным административным выдворением за пределы Российской Федерации.