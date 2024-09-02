Избирком: Жители Псковской области могут принять участие в выборах лёжа на диване

14:37, 02 сентября 2024, ПАИ

Жители Псковской области могут принять участие в выборах 6, 7 и 8 сентября лёжа на диване, используя дистанционное электронное голосование (ДЭГ), сообщили ПАИ в пресс-службе региональной избирательной комиссии Псковской области.

Для этого необходимо подать заявление на ДЭГ через портал «Госуслуги». Сделать это поможет робот-помощник Макс, размещённый на главной странице портала.

Для избирателей из Пскова, Гдовского района, Бежаницкого, Дновского, Порховского, Плюсского и Усвятского муниципальных округов сегодня последний день подачи заявлений на ДЭГ. «Торопитесь сделать это до 23:59 по московскому времени», – призвали в пресс-службе.

В дни голосования избиратели с помощью ДЭГ смогут проголосовать на портале vybory.gov.ru.

Отметим, что в сентябре 2024 года в Псковской области пройдёт 13 избирательных кампаний: семь из них – в трёхдневном формате (6, 7 и 8 сентября), остальные шесть – в двухдневном формате (7 и 8 сентября). Подробнее читайте здесь.