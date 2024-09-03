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Политика

Михаил Ведерников вошёл в топ-3 индекса плотности международных контактов глав российских регионов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вошёл в топ-3 индекса плотности международных контактов глав российских регионов за август 2024 года. Индекс с 1 по 31 августа представлен в расширенном рейтинге проекта «Минченко консалтинг», посвящённого региональным элитам России.

Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ

Первые строчки в рейтинге заняли губернаторы тех регионов, где состоялись крупные международные мероприятия: губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, глава Бурятии Алексей Цыденов, глава Татарстана Рустам Минниханов, глава Башкортостана Радий Хабиров, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Изображение: проект «Минченко консалтинг»

Так, губернатор Михаил Ведерников работал в августе по направлению развития сотрудничества с Белоруссией. Он встретился в регионе с представителями делегации из Белоруссии, включая премьер-министра Белоруссии Романа Головченко.

Качество и частота международных контактов в первую очередь позволяют оценить возможности глав регионов для повышения экономической привлекательности субъекта РФ через привлечение инвестиций и создание условий для сотрудничества с иностранными коллегами. При составлении индекса по-прежнему используются только публичные данные из открытых источников информации, личные Telegram-каналы губернаторов, сайты областных правительств, сайты президента России и Правительства РФ, отмечают составители индекса.

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