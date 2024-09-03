Общественный штаб по наблюдению за выборами в Псковской области провёл заседание перед стартом голосования

16:43, 03 сентября 2024, ПАИ

Общественный штаб по наблюдению за выборами на территории Псковской области проводит заседание перед стартом голосования 6, 7, 8 сентября. Об этом во вторник, 3 сентября, с заседания сообщает корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







Приглашённый к участию в заседании председатель избирательной комиссии региона Игорь Сопов напомнил, каким образом будет идти голосование.

Руководитель Общественной палаты Псковской области и регионального штаба по наблюдению за выборами Александр Седунов напомнил, что штаб подготовил общественных наблюдателей, которые будут работать на всех избирательных участках в дни голосования.

С 8:00 до 20:00 в дни голосования традиционно будет работать Центр общественного наблюдения за выборами (улица Советская, 15а в Общественной палате региона). Здесь в онлайн-режиме можно будет наблюдать за ходом голосования.

Также будет работать телефон горячей линии (8 8112) 72-16-10.

Отметим, что в сентябре 2024 года в Псковской области пройдёт 13 избирательных кампаний: семь из них – в трёхдневном формате (6, 7 и 8 сентября), остальные шесть – в двухдневном формате (7 и 8 сентября). Подробнее читайте здесь.