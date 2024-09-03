Общественный штаб по наблюдению за выборами в Псковской области провёл заседание перед стартом голосования
Общественный штаб по наблюдению за выборами на территории Псковской области проводит заседание перед стартом голосования 6, 7, 8 сентября. Об этом во вторник, 3 сентября, с заседания сообщает корреспондент ПАИ.
Приглашённый к участию в заседании председатель избирательной комиссии региона Игорь Сопов напомнил, каким образом будет идти голосование.
Руководитель Общественной палаты Псковской области и регионального штаба по наблюдению за выборами Александр Седунов напомнил, что штаб подготовил общественных наблюдателей, которые будут работать на всех избирательных участках в дни голосования.
С 8:00 до 20:00 в дни голосования традиционно будет работать Центр общественного наблюдения за выборами (улица Советская, 15а в Общественной палате региона). Здесь в онлайн-режиме можно будет наблюдать за ходом голосования.
Также будет работать телефон горячей линии (8 8112) 72-16-10.
Отметим, что в сентябре 2024 года в Псковской области пройдёт 13 избирательных кампаний: семь из них – в трёхдневном формате (6, 7 и 8 сентября), остальные шесть – в двухдневном формате (7 и 8 сентября). Подробнее читайте здесь.
Общественный штаб по наблюдению за выборами в Псковской области провёл заседание перед стартом голосования
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