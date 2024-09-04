Более 4500 избирателей Псковской области зарегистрировались на участие в ДЭГ

15:59, 04 сентября 2024, ПАИ

4 545 избирателей Псковской области подали заявки на участие в дистанционном электронном голосовании на предстоящих 13 муниципальных избирательных кампаниях, сообщили ПАИ в пресс-службе региональной избирательной комиссии.

Избиратели из Пскова, Гдовского района, Бежаницкого, Дновского, Порховского, Плюсского и Усвятского муниципальных округов смогут голосовать онлайн с 8:00 6 сентября до 20:00 8 сентября 2024 года круглосуточно на портале vybory.gov.ru.

Для избирателей шести муниципальных кампаний в Себежском, Великолукском, Псковском и Палкинском районах портал будет открыт с 8:00 7 сентября до 20:00 8 сентября 2024 года (даже в ночное время).

Отметим, что избиратель, подавший заявление на ДЭГ, исключается из списка избирателей по месту своего жительства – проголосовать традиционно на избирательном участке он уже не сможет.

Напомним, что в сентябре 2024 года в Псковской области пройдёт 13 избирательных кампаний: семь из них – в трёхдневном формате (6, 7 и 8 сентября), остальные шесть – в двухдневном формате (7 и 8 сентября). Подробнее читайте здесь.