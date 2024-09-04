Профсоюзы и Соцфонд объединят усилия в Псковской области

21:01, 04 сентября 2024, ПАИ

Вопросы взаимодействия отделений Социального фонда России с территориальными профсоюзными организациями обсудили в ходе совещания СФР и Федерации независимых профсоюзов России, прошедшего сегодня в режиме ВКС. Псковскую область на мероприятии представляли председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов и управляющая региональным отделением СФР Наталья Мельникова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«До объединения Пенсионного фонда с Фондом социального страхования профсоюзные организации функционировали параллельно. Слияние завершилось, но организации профсоюза существуют чуть более чем в 30 субъектах РФ, что в корне неправильно», – отметил заместитель председателя ФНПР Давид Кришталь, подчеркнув, что социальные фонды ранее были в ведении профсоюза.

Также в ходе совещания озвучили состав правления СФР. В него входят заместитель председателя ФНПР Давид Кришталь и его помощник Игорь Шанин, председатель профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Николай Водянов, председатель профсоюза работников связи России Анатолий Назейкин, председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук и председатель Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности Алексей Тихомиров.

Кроме того, участники мероприятия из Пензенской области, Краснодарского края и Мордовии поделились положительным опытом функционирования профсоюзных организаций в территориальных отделениях Социального фонда России.

Подводя итоги совещания, Игорь Иванов договорился с Натальей Мельниковой провести собрание работников территориального фонда с целью создания профсоюзной организации. Это мероприятие решено провести во второй половине сентября.

«Уверен, что совместными усилиями мы сможем создать профсоюзную организацию и ещё более слаженно будем работать сообща во благо людей», – сказал Игорь Иванов, подчеркнув, что давно знает Наталью Мельникову как профессионала своего дела. Он также позитивно охарактеризовал переговоры, отметив, что взаимопонимание между структурами удаётся выстраивать на должном уровне.

Кроме того, лидер регионального профдвижения подчеркнул нарастающую роль профсоюза как помощника в вопросах соблюдения коллективного договора, оплаты труда и отдыха, социальных гарантий, охраны труда и оздоровления.