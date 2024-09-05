Псковичи могут подать заявку в Международную школу Интернет-БЕЗопасности

14:30, 05 сентября 2024, ПАИ

III Международная школа Интернет-БЕЗопасности молодёжи состоится в мастерской управления «Сенеж» с 2 по 6 октября. Она сможет объединить в течение пяти дней молодёжь и представителей государственных органов, а также отечественных IT-компаний, научных и общественных организаций. Все они соберутся для того, чтобы определить инновационные тренды и вызовы современного цифрового пространства, а также выработки эффективной для работы с ними, сообщили ПАИ организаторы проекта.

Всего на событии соберутся 250 студентов и молодых специалистов из России и зарубежных стран. Они получат возможность пройти интерактивные и образовательные мероприятия, обрести единомышленников, получить и перенять опыт от ведущих специалистов цифровой индустрии, а также реализовать идеи по созданию уникальных проектов или продуктов, которые будут направлены на решение общественно полезных задач и развития отечественного IT-сектора.

Школа будет посвящена обеспечению психологической безопасности и построению ментального иммунитета личности, общества и государства в цифровом пространстве. Она будет включать в себя четыре блока. Среди них – образовательный, карьерный, стратегический и проектный.

В мероприятии могут принять участие представители VK, «Яндекса», «Ростелекома», Минцифры России, «Газпром-Медиа холдинга», «Национальной медиа группы» и также другие эксперты из области медиа, права и информационной безопасности.

Во время школы участники получат междисциплинарные компетенции и навыки. Они помогут обеспечить не только свою безопасность в информпространстве, но и безопасность общества и государства. Также у участников будет возможность построить индивидуальную образовательную и карьерную траекторию для успешного развития IT в своём регионе.

Конкурсный отбор в школу проходит до 9 сентября включительно. Желающим нужно будет решить кейс или представить идеи своих социальных проектов. Сделать это могут, в том числе, и жители Псковской области по ссылке.

Задания и актуальная информация размещена в официальных аккаунтах Молодёжного цифрового омбудсмена и Международной школы Интернет-БЕЗопасности молодёжи в соцсети «ВКонтакте», Telegram и на сайте проекта.

Проект организовали университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА) в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» и командой Молодёжного цифрового омбудсмена, АНО «Россия – страна возможностей» и мастерской управления «Сенеж». Партнёрами мероприятия стали федеральный проект «Цифровая Россия» и центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций «Диалог».