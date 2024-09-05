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Культура

О развитии Губернаторского симфонического оркестра Псковской области поговорили на «Серебряном дожде». Главное

Художественный руководитель и главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников стал гостем программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Алексей Репников стал гостем программы «Минкульт». Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ

Главное из эфира:

  • оркестр примет участие в Днях Псковской области в Мариинском театре;
  • новых музыкантов в оркестр планируют привлекать из Псковского областного колледжа искусств. «В этом году на оркестровое отделение поступило 22 человека. Такого не было никогда. А был такой период, когда струнное отделение было закрыто»;
  • отдельную псковскую программу хочет подготовить Губернаторский симфонический оркестр. «Это будет чисто наше, и никакие оркестры это играть не будут»;
  • в этом году филармонический сезон будет достаточно разнообразным. Оркестр подготовил отдельные выступления для детей, подростков и для взрослых. Например, в этом году зрителей удивит музыка из голливудских фильмов;
  • любители музыки могут купить специальный абонемент для посещения концертов. Он будет дешевле, чем разовое посещение;
  • в этом году пройдут концерты в честь Мориса Равеля, Рейнгольда Глиэра и Петра Чайковского;
  • «У псковской публики самое главное качество – внимательность. Люди слушают музыку внимательно, и реакция очень приятная. У меня знакомые музыканты приезжали и говорили: «Как приятно, как люди слушают концерт».

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