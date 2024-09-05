О развитии Губернаторского симфонического оркестра Псковской области поговорили на «Серебряном дожде». Главное

17:53, 05 сентября 2024, ПАИ

Художественный руководитель и главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников стал гостем программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Главное из эфира: