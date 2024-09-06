Более 170 студентов из России и Белоруссии приняли участие в отборочном этапе фестиваля ПсковГУ «Мосты дружбы»

10:54, 06 сентября 2024, ПАИ

Более 170 студентов из России и Белоруссии приняли участие в отборочном этапе молодёжного фестиваля театрального искусства «Мосты дружбы», организатором которого является Псковский государственный университет. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

В конкурсе приняли участие студенты из 14 городов двух государств. По решению организационного комитета фестиваля в финальный этап вышли студенческий театр эстрадных миниатюр «Атас!» (Волгоградский государственный технический университет), «Народный» студенческий театр «Вернисаж» (Гродненский государственный университет имени Янки Купалы), театральная студия «Буклерон» (Витебский государственный университет имени П. М. Машерова), творческая мастерская (Московский политехнический университет), театр-студия «На тихой улице» (Читинская государственная медицинская академия), лаборатория современного театра при СмолГУ (Смоленский государственный университет), IGUM Globe (Псковский государственный университет).

Финальный этап фестиваля пройдёт с 19 по 22 сентября в Пскове. Фестиваль проходит при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и проектного офиса международного молодёжного сотрудничества по направлению «Россия – Беларусь».