На стадионе «Машиностроитель» готовятся к фестивалю «Михайловский бастион»

14:14, 08 сентября 2024, ПАИ

На стадионе «Машиностроитель» подготавливаются к третьему военно-музыкальному фестивалю духовых оркестров «Михайловский бастион». Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции.

Сегодня на площадке в 19:00 пройдёт гала-концерт военных оркестров. Какие коллективы выступят перед псковичами, можно прочитать по ссылке.

Художественным руководителем фестиваля будет начальник военно-оркестровой службы Вооружённых сил России, главный военный дирижёр Тимофей Маякин.

Мероприятие проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Ранее выступления оркестров состоялись в муниципалитетах Псковской области.