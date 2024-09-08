На стадионе «Машиностроитель» готовятся к фестивалю «Михайловский бастион»
На стадионе «Машиностроитель» подготавливаются к третьему военно-музыкальному фестивалю духовых оркестров «Михайловский бастион». Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции.
Сегодня на площадке в 19:00 пройдёт гала-концерт военных оркестров. Какие коллективы выступят перед псковичами, можно прочитать по ссылке.
Художественным руководителем фестиваля будет начальник военно-оркестровой службы Вооружённых сил России, главный военный дирижёр Тимофей Маякин.
Мероприятие проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Ранее выступления оркестров состоялись в муниципалитетах Псковской области.
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