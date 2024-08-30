«Михайловский бастион» пройдёт в Псковской области 7 и 8 сентября

15:47, 30 августа 2024, ПАИ

Третий военно-музыкальный фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион» состоится в Псковской области 7 и 8 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

7 сентября военные оркестры выступят в семи муниципалитетах региона, включая Гдов, Новосокольники, Дедовичи, Невель, Себеж, Струги Красные и Усвяты. Зрители услышат классическую и популярную эстрадную музыку.

А уже восьмого числа на стадионе «Машиностроитель» в Пскове пройдёт гала-концерт. На сцене соберутся 400 военных артистов.

Для зрителей выступят военный оркестр штаба Северо-Западного ордена Красной Звезды округа войск национальной гвардии России; сводный оркестр Военной академии материально-технического обеспечения в составе военных оркестров Военного института (инженерно-технического) и Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Андрея Васильевича Хрулёва; военный оркестр Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова; 21 военный оркестр Московского военного округа; заслуженный коллектив Белоруссии «Образцово-показательный оркестр Вооружённых сил Республики Беларусь»; оркестр Морского корпуса Петра Великого; военный оркестр 2-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады специального назначения; сводный военный оркестр 76-й гвардейской Черниговской краснознамённой ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии.

Художественный руководитель фестиваля – начальник военно-оркестровой службы Вооружённых сил России, главный военный дирижёр Тимофей Маякин.

Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.