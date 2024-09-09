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Экономика

Основатель проекта «Доместа» Андрей Иванов станет гостем программы «Бизнес-ланч»

Основатель проекта «Доместа» Андрей Иванов станет гостем программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 9 сентября, в 14:00.

Андрей Иванов расскажет о том, что нужно местному ретейлу, чтобы успешно конкурировать на рынке и привлекать покупателей. Как выдержать конкуренцию с крупными сетевыми магазинами и как обойти местных и федеральных конкурентов в борьбе за покупателя? Каковы перспективы развития онлайн- и офлайн-ретейла? Какова доля безналичных и наличных платежей в ретейле у жителей Пскова и Великих Лук? Почему большая часть молодёжи не стремится начинать свой бизнес?

Видеотрансляцию программы можно будет посмотреть на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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