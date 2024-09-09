Высокую пожарную опасность прогнозируют в Псковской области с 10 сентября

15:51, 09 сентября 2024, ПАИ

Высокую пожарную опасность прогнозируют в Псковской области с 10 сентября, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

«С 10 сентября местами, а с 13 сентября на большей части территории Псковской области ожидается высокая пожарная опасность – четвёртый класс по региональной шкале», – предупреждают псковичей.

В случае возникновения пожара или задымления необходимо незамедлительно звонить по телефону вызова пожарной охраны 101 или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112»