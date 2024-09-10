Около 60 километров береговой линии очистили в Псковской области в этом году

17:11, 10 сентября 2024, ПАИ

Около 60 километров береговой линии очистили от мусора в Псковской области в рамках ежегодной общероссийской акции «Вода России», сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

К уборке берегов в августе присоединились около 100 человек из восьми муниципальных образований. Им удалось собрать 18 кубометров мусора, а всего в этом году количество собранных отходов достигло 320 кубометров.

Уборка мусора и обкос травы проходят по планам органов местного самоуправления. В них принимают участие учащиеся образовательных учреждений, волонтёры, работники предприятий.

Акция «Вода России» проходит в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» президентского нацпроекта «Экология».