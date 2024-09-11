ФК «Псков» победил в заключительном матче окружного чемпионата

18:03, 11 сентября 2024, ПАИ

ФК «Псков» одержал победу в заключительном матче чемпионата Северо-Западного федерального округа над «Химиком» из Коряжмы со счётом 2:0. Матч прошёл на стадионе «Труд» в Коряжме, сообщили ПАИ в ОФФ «Северо-Запад».

Оба мяча в игре забил нападающий Сергей Молчанов. В нынешнем сезоне Молчанов стал лучшим бомбардиром команды. На его счету семь голов в 12 играх.

Благодаря победе «Псков» сохранил за собой третью строчку в таблице, но гарантировать псковичам бронзовые награды может только победа спортшколы «Ленинградец» в матче против петербургского «Тосно», который состоится 18 сентября.

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