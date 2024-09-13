Заседание правления Российского союза пекарей состоялось в Пскове

18:32, 13 сентября 2024, ПАИ

Открытое выездное заседание правления Российского союза пекарей состоялось в Пскове 12–13 сентября. Руководители и специалисты хлебопекарных предприятий из 11 регионов России обсудили вопросы безопасности и качества продукции, изготовление экспериментального оборудования, современные технологические решения, тенденции механизации и автоматизации производственных процессов.

Также для участников прошёл круглый стол «Актуальная проблематика хлебопекарной отрасли РФ в региональном аспекте». С докладом выступил председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов, описав ситуацию в хлебопекарной отрасли в регионе сегодня.

К собравшимся обратилась заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева. Знака «Почётный пекарь России» за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие хлебопекарной промышленности РФ удостоены гендиректор АО «Псковский хлебокомбинат» Виктор Почернин, гендиректор ОАО «Махачкалинский хлебозавод № 4» Далгат Джамматович, генеральный директор ОАО «Курскхлеб» Николай Лопатин.