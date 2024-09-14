Мужчина оказался зажат под мотоциклом в Опочецком районе

19:01, 14 сентября 2024, ПАИ

Мотоциклист не справился с управлением, после чего транспорт опрокинулся и мужчина оказался под ним. ДТП произошло у деревни Глубокое в Опочецком районе, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Очевидцы смогли убрать мотоцикл с пострадавшего. Они ждут прибытия оперативных служб.

Обстоятельства произошедшего выясняются.