Мужчина оказался зажат под мотоциклом в Опочецком районе
Мотоциклист не справился с управлением, после чего транспорт опрокинулся и мужчина оказался под ним. ДТП произошло у деревни Глубокое в Опочецком районе, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Очевидцы смогли убрать мотоцикл с пострадавшего. Они ждут прибытия оперативных служб.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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