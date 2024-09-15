Делегация Псковской области примет участие в чемпионате высоких технологий

20:31, 15 сентября 2024, ПАИ

17 сентября в Великом Новгороде стартует чемпионат высоких технологий. В соревнованиях примет участие делегация Псковской области, в состав которой войдут преподаватели и эксперты учреждений профессионального образования, сотрудники технопарка «Кванториум» и центра цифрового образования «IT-куб». Об этом ПАИ сообщили в Псковском политехническом колледже.

В частности, Псковскую область представит команда политехнического колледжа в составе эксперта-наставника Вячеслава Елтунова и конкурсанта Даниила Никитина, студента четвёртого курса Псковского агротехнического колледжа. Команда выступает в компетенции «Разработчик мехатронных систем (экзоскелеты)».

Студенты колледжей и техникумов, старшеклассники и молодые специалисты продемонстрируют свои профессиональные навыки в 12 инновационных компетенциях, сформированных с учётом импортозамещения и внедрения в производство высокотехнологичных практик: «Агроботы (агророботы)», «Диспетчеризация технологических процессов», «Оптоэлектроника», «Специалист по анализу данных (BI-аналитик)», «Цифровые возможности для бизнеса», «Разработка виртуальных миров», «Разработчик мехатронных систем реабилитации (экзоскелеты)», «Разработчик мобильных игр», «Монтаж и обслуживание промышленных роботов», «Синтез компактных моделей электронных компонентов и систем», «Системы умного дома» и «Технологии искусственного интеллекта в комплексных беспилотных системах».