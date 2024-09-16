47 боеприпасов и 10 единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю

12:26, 16 сентября 2024, ПАИ

47 боеприпасов и 10 единиц оружия изъяли росгвардейцы в Псковской области с 9 по 15 сентября, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ведомства.

За неделю в регионе провели 34 проверки обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, по результатам которых выявили 14 административных правонарушений.

Оружие должно храниться в запирающемся на замок металлическом шкафу или сейфе, пояснили в Росгвардии.

Несоблюдение установленных правил хранения и ношения оружия влечёт как административную, так и уголовную ответственность, а также изъятие оружия и аннулирование всех имеющихся разрешений на право хранения и ношения оружия, заключили в пресс-службе.