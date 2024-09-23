Подведены итоги группового этапа чемпионата Псковской области по футболу

11:53, 23 сентября 2024, ПАИ

Подведены итоги группового этапа чемпионата Псковской области по футболу, сообщили ПАИ в Федерации футбола Псковской области.

В зоне «Север» итоговое расположение команд в таблице определилось по итогам последних туров. В очном противостоянии лидеров таблицы «Псков» обыграл «Стрелу» со счётом 4:1, заняв первое место, что позволяет команде выйти напрямую в «Финал четырёх».

«Стрела» заняла второе место, а «Синие Стрелы» – третье. Обе команды проведут полуфинальные матчи за выход в «Финал четырёх».

В зоне «Юг» единоличным лидером таблицы стал великолукский «Экспресс», который получил прямую путёвку в финальную часть чемпионата. Второе место занял «Острович», а третье – «Сокол» из Новосокольников.

В полуфиналах псковская «Стрела» сыграет с «Соколом», а «Острович» проведёт матч с командой «Синие Стрелы» из Псковского района.

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