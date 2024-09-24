Александр Котов: Нельзя вмешиваться в процесс формирования команды избранного главы Гдовского района

14:30, 24 сентября 2024, ПАИ

О принципах формирования команды избранного главы Гдовского района Ивана Мешкова рассказал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 24 сентября.

«Ивана Мешкова избрали в Гдовском районе, ему доверились избиратели и формирование команды – это его ответственность. Можно, конечно, дать какие-то практические советы со стороны, но вмешиваться в этот процесс ни в коем случае не надо. Пусть он самостоятельно решает этот вопрос, объединив вокруг себя тех людей, которые заинтересованы в развитии муниципалитета», – отметил гость студии.

Александр Котов также напомнил, что недавно Псковское областное Собрание депутатов выступило с инициативой, чтобы исключить норму, которая предполагала согласование первого заместителя губернатора области. «Лидера избирает народ, и, соответственно, этот человек отвечает перед теми людьми, которые ему эту власть доверили, поэтому пусть он сам формирует команду. Другое дело, что это такая непростая задача, и быстро решить её не получится. Но таких людей, которые занимают ключевые ответственные посты, я имею в виду заместителей, их, конечно, нужно найти сразу, чтобы потом полностью формировать команду по всем направлениям деятельности», – подчеркнул он.

«Мне кажется, что можно опираться как на местные кадры, так и привлекать со стороны», – резюмировал Александр Котов.

Ранее в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове избранный глава Гдовского района Иван Мешков сообщил, что приступил к формированию команды.

Напомним, что в Псковской области состоялись муниципальные выборы. На досрочных выборах главы Гдовского района одержал победу представитель партии «Единая Россия» Иван Мешков. За него отдали свои голоса 61,52% избирателей муниципалитета, принявших участие в выборах.

Отметим, что сегодня состоялась торжественная церемония вступления в должность главы Гдовского района Ивана Мешкова.

Добавим, что после избрания главой Гдовского района Иван Мешков дал интервью в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. Как проходила избирательная кампания, существует или нет гдовская аномалия, кто войдёт в команду нового главы, а также о развитии туризма и будущем муниципального образования читайте здесь.