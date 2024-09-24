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Политика

Александр Котов назвал задачи, стоящие перед избранным главой Гдовского района Иваном Мешковым

Задачи, которые стоят перед избранным главой Гдовского района Иваном Мешковым, перечислил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 24 сентября.

Александр Котов. Фото: ПАИ

«Помимо формирования команды, с точки зрения практических дел, надо в обязательном порядке обратить внимание на состояние жилищно-коммунального хозяйства. Когда мы с Иваном Мешковым беседовали после того, как закончились выборы, я настоятельно рекомендовал ему выделить подготовку к зиме как основной приоритет, потому что нельзя допустить, чтобы во время аварии люди остались без воды и тепла. Это проблема номер один, там есть над чем работать», – отметил гость студии.

Александр Котов также подчеркнул важность того, чтобы и глава района и команда чётко выполняли задачи в рамках своих полномочий. «Эту работу за них точно никто не сделает. На проекты можно привлекать и федеральные денежные средства, нужно правильно подготовить заявку и защитить инициативы. Это тоже необходимо освоить главе муниципалитета», – сказал он.

Кроме того, спикер областного Собрания отметил, что в Гдове строится школа на 825 мест. «Стройка в самом разгаре и ей тоже нужно заниматься, следить за этим. Нужно сделать так, чтобы эта школа была современной и качественной», – заключил он.

Напомним, что в Псковской области состоялись муниципальные выборы. На досрочных выборах главы Гдовского района одержал победу представитель партии «Единая Россия» Иван Мешков. За него отдали свои голоса 61,52% избирателей муниципалитета, принявших участие в выборах.

Отметим, что сегодня состоялась торжественная церемония вступления в должность главы Гдовского района Ивана Мешкова.

Добавим, что после избрания главой Гдовского района Иван Мешков дал интервью в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. Как проходила избирательная кампания, существует или нет гдовская аномалия, кто войдёт в команду нового главы, а также о развитии туризма и будущем муниципального образования читайте здесь.

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