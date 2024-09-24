Александр Котов назвал задачи, стоящие перед избранным главой Гдовского района Иваном Мешковым

14:13, 24 сентября 2024, ПАИ

Задачи, которые стоят перед избранным главой Гдовского района Иваном Мешковым, перечислил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 24 сентября.

«Помимо формирования команды, с точки зрения практических дел, надо в обязательном порядке обратить внимание на состояние жилищно-коммунального хозяйства. Когда мы с Иваном Мешковым беседовали после того, как закончились выборы, я настоятельно рекомендовал ему выделить подготовку к зиме как основной приоритет, потому что нельзя допустить, чтобы во время аварии люди остались без воды и тепла. Это проблема номер один, там есть над чем работать», – отметил гость студии.

Александр Котов также подчеркнул важность того, чтобы и глава района и команда чётко выполняли задачи в рамках своих полномочий. «Эту работу за них точно никто не сделает. На проекты можно привлекать и федеральные денежные средства, нужно правильно подготовить заявку и защитить инициативы. Это тоже необходимо освоить главе муниципалитета», – сказал он.

Кроме того, спикер областного Собрания отметил, что в Гдове строится школа на 825 мест. «Стройка в самом разгаре и ей тоже нужно заниматься, следить за этим. Нужно сделать так, чтобы эта школа была современной и качественной», – заключил он.

Напомним, что в Псковской области состоялись муниципальные выборы. На досрочных выборах главы Гдовского района одержал победу представитель партии «Единая Россия» Иван Мешков. За него отдали свои голоса 61,52% избирателей муниципалитета, принявших участие в выборах.

Отметим, что сегодня состоялась торжественная церемония вступления в должность главы Гдовского района Ивана Мешкова.

Добавим, что после избрания главой Гдовского района Иван Мешков дал интервью в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. Как проходила избирательная кампания, существует или нет гдовская аномалия, кто войдёт в команду нового главы, а также о развитии туризма и будущем муниципального образования читайте здесь.