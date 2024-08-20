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Общество

Губернатор Псковской области проконтролировал ход строительства новой школы в Гдове

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проконтролировал ход строительства школы на 825 мест в Гдове в рамках рабочей поездки в муниципалитет сегодня, 20 августа, передаёт корреспондент ПАИ. Ход работ также оценил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

  • Губернатор Псковской области проконтролировал ход строительства школы на 825 мест в Гдове
    Фото: ПАИ
  • Губернатор Псковской области проконтролировал ход строительства школы на 825 мест в Гдове
    Фото: ПАИ
  • Губернатор Псковской области проконтролировал ход строительства школы на 825 мест в Гдове
    Фото: ПАИ
  • Губернатор Псковской области проконтролировал ход строительства школы на 825 мест в Гдове
    Фото: ПАИ
  • Губернатор Псковской области проконтролировал ход строительства школы на 825 мест в Гдове
    Фото: ПАИ

Все материалы, необходимые для выполнения работы, закуплены, доложил председатель регионального комитета по образованию Андрей Ермаков. «Объём работы очень большой. Если подрядчик распределит свои усилия грамотно, то всё успеет сдать. Сейчас подрядчик готовит поэтапный график», – сказал он.

«Нужно доделать вовремя, направляйте на это все силы», – поручил губернатор.

Сейчас на объекте устанавливают опалубки, ведутся работы по армированию, бетонированию монолитных плит перекрытия второго и третьего этажей.

Кроме того, подрядчик выполняет кладку из кирпича наружных стен второго и третьего этажей, а также кладку перегородок первого этажа, бетонирует монолитные парапеты, делает кладку стен вентиляционных шахт.

Помимо этого, начаты работы по прокладке наружных сетей электроснабжения и электроосвещения хозяйственно-бытовой канализации, ливневой канализации, сетей теплоснабжения. Ведутся работы по вертикальной планировке территории.

Школа возводится в рамках нацпроекта «Образование», который был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным.

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