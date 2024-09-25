Заместители руководителя Управления Росреестра по Псковской области стали гостями программы «Среда обитания». Главное

21:34, 25 сентября 2024, ПАИ

Заместители руководителя Управления Росреестра по Псковской области Елена Шефова и Анна Иванова стали гостями программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 25 сентября.

Главное из эфира: