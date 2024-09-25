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Заместители руководителя Управления Росреестра по Псковской области стали гостями программы «Среда обитания». Главное

Заместители руководителя Управления Росреестра по Псковской области Елена Шефова и Анна Иванова стали гостями программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 25 сентября.

Елена Шефова и Анна Иванова стали гостями программы «Среда обитания». Фото: ПАИ

Главное из эфира:

  • за первые восемь месяцев 2024 года в Росреестр поступило 67 775 заявлений на регистрацию объектов недвижимости. Это меньше, чем за аналогичный период 2023 года: тогда их было порядка 109 000. Это связано в первую очередь с тем, что уменьшилось количество заявлений на ипотеку из-за приостановки льготных госпрограмм;
  • по той же причине сократилось число регистрируемых договоров долевого участия: если за восемь месяцев 2023 года их было 2 403, то за аналогичный период 2024 года – только 1 480;
  • из-за падения спроса на ипотеку снизилось и число заявлений в электронном виде: в 2023 году их было 54 %, в 2024 году – 50 %. Впрочем, с 2025 года юридические лица будут обязаны направлять заявления в Росреестр только в электронном виде, и эта цифра изменится;
  • также в 2024 году по сравнению с 2023-м уменьшилось число зарегистрированных на территории Псковской области объектов в Едином государственном реестре недвижимости – с 1 003 807 до 993 500. Но это объясняется большой работой по уточнению данных, которую проводит ведомство;
  • в 2024 году сотрудники Росреестра провели 2 200 контрольно-надзорных мероприятий в рамках государственного земельного надзора, было вынесено около 400 предостережений собственникам земли. Штрафы ведомство в настоящее время, как правило, почти не выписывает;
  • если штраф был наложен, то в течение 20 дней с момента вынесения постановления можно оплатить только его половину;
  • в 2027 году Псковская область должна подключиться к Национальной системе пространственных данных (НСПД): это многослойная карта, на которую наносят данные об объектах недвижимости все службы и ведомства. После этого псковичи смогут, к примеру, запрашивать разрешение на строительство дома непосредственно через портал НСПД. Есть вероятность, впрочем, что регион присоединится к системе досрочно;
  • на портале «Земля для стройки» в Псковской области представлено 308 участков общей площадью 1 822 гектара. Из них под индивидуальные жилые дома предназначено 282 земельных участка. 333 участка площадью 77 гектаров уже вовлечены в оборот через портал;
  • на портале «Земля для туризма» в Псковской области представлено 19 участков и территорий площадью 95 гектаров;
  • обычно большинство сделок происходит под конец года. Особенно декабрь очень плотный месяц: количество сделок возрастает в разы;
  • в рамках «Гаражной амнистии» в Псковской области легализовано 496 гаражей, в том числе 74 в 2024 году. Проблема в том, что на многие гаражи не найти никаких документов, и под амнистию они не подпадают;
  • по «Дачной амнистии» в 2023 году было оформлено 8 100 объектов, в 2024 году – уже 3 012;
  • можно ли передвинуть дачный забор ближе к дороге: «Я рекомендую вообще не двигать забор, так как мы не знаем, когда изначально определяли границы земельного участка, правильно ли их померили. Поэтому погрешность и даётся. Два кадастровых инженера могут по-разному осуществлять замеры – и в итоге будут разные координаты, поэтому лучше не двигать», – отметила Анна Иванова;
  • если хочется дополнительный земельный участок, то есть множество процедур: купить соседний участок или увеличить свой путём перераспределения;
  • жалобы в Росреестр обычно связаны либо с недовольством соседей по поводу границ земельных участков, либо люди жалуются, что соседи не используют земельные участки вообще и там всё зарастает, в том числе борщевиком, также оттуда ползут змеи и есть риск пожаров.

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