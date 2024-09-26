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Контрольная тренировка перед чемпионатом России по боксу прошла в Пскове

Контрольная тренировка команды Северо-Западного федерального округа перед чемпионатом России по боксу, который состоится в Иркутске с 3 по 12 октября, прошла в Пскове. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил пресс-секретарь Северо-Западного федерального округа по боксу Олег Лаптев.

  • Контрольная тренировка перед чемпионатом России по боксу прошла в Пскове
    Фото: Олег Лаптев
  • Контрольная тренировка перед чемпионатом России по боксу прошла в Пскове
    Фото: Олег Лаптев
  • Контрольная тренировка перед чемпионатом России по боксу прошла в Пскове
    Фото: Олег Лаптев
  • Контрольная тренировка перед чемпионатом России по боксу прошла в Пскове
    Фото: Олег Лаптев
  • Контрольная тренировка перед чемпионатом России по боксу прошла в Пскове
    Фото: Олег Лаптев
  • Контрольная тренировка перед чемпионатом России по боксу прошла в Пскове
    Фото: Олег Лаптев
  • Контрольная тренировка перед чемпионатом России по боксу прошла в Пскове
    Фото: Олег Лаптев
  • Контрольная тренировка перед чемпионатом России по боксу прошла в Пскове
    Фото: Олег Лаптев

В заключительной части подготовки к чемпионату СЗФО в Пскове состоялись контрольные спарринги. В сборах участвовали спортсмены из Псковской, Вологодской, Архангельской, Ленинградской областей, а также Карелии и Коми. Псковскую область в Иркутске представят Артур Кулаков и Вадим Иванов. Оба спортсмена выступают в весовой категории до 71 килограмма.

«Я очень надеюсь и верю в победу наших ребят, потому что на протяжении долгого времени наши спортсмены показывали интересные и интригующие результаты. Речь, например, об Артуре Кулакове. Ребята прошли импульсивную подготовку. Контрольные спарринги показали, кто готов. Теперь мы узнаем в Иркутске имена чемпионов России. Хочется пожелать нашим ребятам уверенной победы и побольше настойчивости. Я считаю, что этот чемпионат России покажет, насколько команда Северо-Западного федерального округа готова к последующим стартам международного уровня. Уверен, что мы готовы, осталось только показать это на ринге. Наблюдая на протяжении года за подготовкой наших спортсменов, я могу сказать, что минимум в призёрах на чемпионате России мы окажемся, а также имеем все шансы на победу», – отметил Олег Лаптев.

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