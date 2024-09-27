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Общество

Работников сферы туризма чествовали в Пскове

Торжественное мероприятие по случаю празднования Дня туризма прошло в правительстве Псковской области сегодня, 27 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

  • В Псковской области наградили работников сферы туризма
    Фото: Андрей Степанов
  • В Псковской области наградили работников сферы туризма
    Фото: Андрей Степанов
  • В Псковской области наградили работников сферы туризма
    Фото: Андрей Степанов
  • В Псковской области наградили работников сферы туризма
    Фото: Андрей Степанов
  • В Псковской области наградили работников сферы туризма
    Фото: Андрей Степанов
  • В Псковской области наградили работников сферы туризма
    Фото: Андрей Степанов
  • В Псковской области наградили работников сферы туризма
    Фото: Андрей Степанов
  • В Псковской области наградили работников сферы туризма
    Фото: Андрей Степанов
  • В Псковской области наградили работников сферы туризма
    Фото: Андрей Степанов
  • В Псковской области наградили работников сферы туризма
    Фото: Андрей Степанов
  • В Псковской области наградили работников сферы туризма
    Фото: Андрей Степанов
  • В Псковской области наградили работников сферы туризма
    Фото: Андрей Степанов
  • В Псковской области наградили работников сферы туризма
    Фото: Андрей Степанов
  • В Псковской области наградили работников сферы туризма
    Фото: Андрей Степанов
  • В Псковской области наградили работников сферы туризма
    Фото: Андрей Степанов
  • В Псковской области наградили работников сферы туризма
    Фото: Андрей Степанов
  • В Псковской области наградили работников сферы туризма
    Фото: Андрей Степанов
  • В Псковской области наградили работников сферы туризма
    Фото: Андрей Степанов
  • В Псковской области наградили работников сферы туризма
    Фото: Андрей Степанов
  • В Псковской области наградили работников сферы туризма
    Фото: Андрей Степанов
  • В Псковской области наградили работников сферы туризма
    Фото: Андрей Степанов
  • В Псковской области наградили работников сферы туризма
    Фото: Андрей Степанов
  • В Псковской области наградили работников сферы туризма
    Фото: Андрей Степанов
  • В Псковской области наградили работников сферы туризма
    Фото: Андрей Степанов
  • В Псковской области наградили работников сферы туризма
    Фото: Андрей Степанов
  • В Псковской области наградили работников сферы туризма
    Фото: Андрей Степанов
  • В Псковской области наградили работников сферы туризма
    Фото: Андрей Степанов
  • В Псковской области наградили работников сферы туризма
    Фото: Андрей Степанов

Сфера туризма в Псковской области является мощной точкой развития экономики, подчеркнула вице-губернатор Ольга Тимофеева.

«Это непрерывный рост туристических потоков, успешное участие в федеральных и региональных проектах, разработка новых национальных маршрутов, значительный рост инфраструктурных инвестиционных проектов», – сказала она.

При этом особенно ценными являются совместные усилия по формированию общего имиджа Псковской области. «Уверена, вместе мы преодолеем ещё не одну рекордную плану», – сказала Ольга Тимофеева.

Она также поблагодарила всех, кто прикладывает всевозможные усилия для системного развития туризма в Псковской области.

За высокий профессионализм и большой личный вклад в развитие туризма в Псковской области почётной грамотой губернатора наградили главу крестьянского (фермерского) хозяйства Владимира Селиверстова.

Также работников туристической сферы поздравила председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова. Она поблагодарила представителей сферы, трудящихся во всех муниципальных образованиях региона, за общую работу над созданием положительного впечатления о регионе. Марина Егорова также наградила представителей отрасли благодарностями комитета.

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