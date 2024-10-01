Актуальные вопросы местного самоуправления обсудили главы муниципалитетов Псковской области

19:17, 01 октября 2024, ПАИ

В ходе заседания Правления Ассоциация «Совет муниципальных образований Псковской области» под председательством Валентины Понизовской рассмотрены важные вопросы местного самоуправления, сообщили ПАИ в АСМО Псковской области.

Участники заседания обсудили проект федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Главы муниципалитетов подчеркнули важность и актуальность законопроекта.

Также речь шла о внесении изменений в областной закон «О полномочиях органов государственной власти Псковской области по взаимодействию с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Псковской области».

Главы муниципальных округов поделились положительным опытом и преимуществами реализации мероприятий по преобразованию муниципалитетов и наделении статусом муниципального округа.

Иван Белугин Глава Локнянского муниципального округа, как выпускник Программы развития муниципального кадрового управленческого резерва «Школа мэров» рассказал об итогах обучения, поделился интересной информацией и впечатлениями.