Жилой дом загорелся в Куньинском районе

13:50, 06 октября 2024, ПАИ

Жилой дом загорелся в деревне Кресты Куньинского района, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







Со слов хозяев, они в это время были на улице, увидели дым и вызвали пожарных.

Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание и не допускают распространение огня на соседние строения. Пострадавших нет.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения. Обстоятельства произошедшего выясняются.