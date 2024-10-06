Жилой дом загорелся в Куньинском районе
Жилой дом загорелся в деревне Кресты Куньинского района, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Со слов хозяев, они в это время были на улице, увидели дым и вызвали пожарных.
Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание и не допускают распространение огня на соседние строения. Пострадавших нет.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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