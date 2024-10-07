Ралли «Пушкинские Горы» может установить рекорд России по количеству участников

17:05, 07 октября 2024, ПАИ

Финальный этап Кубка России – ралли «Пушкинские Горы» может установить рекорд страны по количеству участников. Об этом сообщается в телеграм-канале официального промоутера чемпионата и Кубка России по ралли ASMG.

На участие в финальной гонке Кубка России, которая пройдёт в Пушкинских Горах с 11 по 13 октября, подали заявки 93 экипажа. По информации источника, рекорд по количеству участников принадлежит этапу чемпионата России – ралли «Белые ночи», в котором в 1995 году принял участие 101 экипаж.

Кроме того, в 2000 году в ралли «Санкт-Петербург» участвовало 93 экипажа, но это был совместный этап чемпионата и Кубка страны. «С большой долей вероятности ралли «Пушкинские Горы» 2024 года будет либо одним из рекордных, либо рекордным по числу участников за всю историю Кубка России по ралли», – заключили в пресс-службе ASMG.

Напомним, что в соревнованиях также примут участие восемь спортсменов из Псковской области.

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