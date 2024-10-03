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94 экипажа подали заявки на участие в ралли «Пушкинские Горы»

94 экипажа подали заявки на участие в финальном этапе Кубка России ралли «Пушкинские Горы», который пройдёт с 11 по 13 октября. Об этом сообщается в телеграм-канале соревнований.

94 экипажа подали заявки на участие в ралли «Пушкинские Горы». Фото: ПАИ

Среди них десять гонщиков едут в абсолютном зачёте, 23 – в 4000H, 18 – в 2000Н, 21 – в 1600Н, 10 – в 1400Н и 12 в «Нашей классике». Среди спортсменов Псковской области заявки на участие оставили восемь человек, в том числе псковская чемпионка России Маргарита Гребёнкина.

Общий километраж трассы, составляющий 103 километра, разделён на десять спецучастков. В первый день пилоты проедут четыре участка: «Кубок главы Опочецкого района», «Кубок главы Бежаницкого района», «Бардово» и «Столбушинский». Оставшиеся отрезки «Кубок Екатерины II», два прохождения участка «Алтун», «На Разбегаево», «Кубок главы Новоржевского района» и «На все 100» экипажи преодолеют во второй день.

Сервис парк гонки будет расположен в Новоржеве на Рыночной площади.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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