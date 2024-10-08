Более 70 студентов-добровольцев из российских вузов участвуют в Вахте Памяти в Себеже

16:39, 08 октября 2024, ПАИ

Более 70 студентов из девяти российских вузов принимают участие в 11-й Вахте Памяти в Себеже, сообщили ПАИ в пресс-службе Российского технологического университета (РТУ МИРЭА).

Участники студенческого экспедиционного корпуса «Команда Арктики» вместе с поисковым отрядом «Забытый батальон» работают над восстановлением исторической памяти и хода событий Великой Отечественной войны в Себежском укрепрайоне. Под руководством поисковиков и опытных специалистов студенты очищают сохранившиеся оборонительные сооружения опорного пункта «Батово».

Волонтёры поисковых отрядов в Себежском районе помогают восстановить не только предметы прошлого, но и имена героев. Среди экспонатов Музея Памяти можно увидеть не только гильзы, гимнастёрки и офицерские значки, но и истории, которые разворачиваются перед глазами, рассказали в пресс-службе.

Главной целью участников Вахты Памяти стало продолжение поиска останков красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, чтобы достойно их похоронить.

Экспедиция продлится до 15 октября. За это время участники смогут поработать в разных условиях, попрактиковаться в использовании металлоискателей и другого специализированного оборудования.