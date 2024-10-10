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Культура

О целях и задачах Всероссийского фестиваля «Моя Россия: музыкальное путешествие» рассказала Оксана Фёдорова

О предстоящем Всероссийском фестивале «Моя Россия: музыкальное путешествие» рассказала заслуженная артистка России, художественный руководитель фестиваля, мисс Вселенная, певица и телеведущая Оксана Фёдорова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 10 октября.

Фото: ПАИ

«Я рада быть сегодня в своём родном городе и в такой замечательной компании, не раз мы здесь уже бывали с выставками и концертами. Я рада, что именно здесь даётся старт Всероссийскому фестивалю «Моя Россия: музыкальное путешествие», который реализуется фондом при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и приурочен к 15-летию деятельности фонда», – подчеркнула Оксана Фёдорова.

Она отметила, что за 15 лет было сделано огромное количество проектов в разных областях: от поддержки детского спорта до проектов в области женского здоровья и сохранения духовного воспитания.

«После пандемии работа фонда была полностью переформатирована под основную программу – культура и просвещение, ключевым проектом стал проект «Моя Россия: музыкальное путешествие». Это было сложное время особенно для благотворительного сектора. И мы решили сконцентрироваться на главной программе – культура и просвещение. За 3,5 года работы по этой программе охват превысил 20 миллионов человек», – подчеркнула Оксана Фёдорова.

Она заметила, что главная задача – сохранение национального музыкального и культурного наследия России, помощь юным талантам, поскольку они только делают свои первые шаги и им необходима поддержка, личный пример молодых артистов и профессионалов, которые уже сделали своё имя во всероссийском масштабе и на мировой сцене.

«Такой обмен опытом молодым музыкантам даёт большие перспективы и большой толчок для развития вперёд. <...> Фестиваль объединяет проведение всероссийского фестиваля и конкурса, восемь городов посетим за это время. Это города, в которых мы уже бывали, в которых мы снимали свои фильмы о музыкальной истории региона. За время фестиваля планируются мастер-классы, общение с состоявшимися артистами, широко известными публике, и также будем встречаться с педагогами, краеведами, представителями регионального музыкального сообщества для обмена и расширения наших культурных связей», – рассказала Оксана Фёдорова.

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