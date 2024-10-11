Пять самых подешевевших за неделю продуктов назвали в Псковской области

15:15, 11 октября 2024, ПАИ

Пять самых подешевевших продуктов питания с 30 сентября по 7 октября в Псковской области назвали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Так, свежие помидоры подешевели на 7,67%, яблоки – на 3,79%, сахарный песок – на 3,52%, вермишель – на 3,28% и морковь – на 3,1%.

Ранее сообщалось, что Северо-Западный федеральный округ оказался на втором месте по поеданию мяса.