В Псковской области назвали пять самых подорожавших за неделю продуктов
Пять самых подорожавших с 30 сентября по 7 октября продуктов в Псковской области назвали ПАИ в пресс-службе Псковстата.
Так, мороженая неразделанная рыба подорожала на 2,01%, баранина – на 1,96%, масло подсолнечное – на 1,63%, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной – на 1,57%, репчатый лук – на 1,55%.
Также в Псковстате назвали самые подешевевшие с 30 сентября по 7 октября продукты в Псковской области. Ознакомиться со списком можно здесь.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
11 октября 2024
Главное, ребята, сердцем не болеть: топ подорожавших и подешевевших в Псковской области лекарств