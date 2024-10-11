В Псковской области назвали пять самых подорожавших за неделю продуктов

15:43, 11 октября 2024, ПАИ

Пять самых подорожавших с 30 сентября по 7 октября продуктов в Псковской области назвали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Так, мороженая неразделанная рыба подорожала на 2,01%, баранина – на 1,96%, масло подсолнечное – на 1,63%, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной – на 1,57%, репчатый лук – на 1,55%.

Также в Псковстате назвали самые подешевевшие с 30 сентября по 7 октября продукты в Псковской области. Ознакомиться со списком можно здесь.