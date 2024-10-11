Товары на сумму более 133 млрд рублей продали в Псковской области за восемь месяцев
Товары на сумму 133,1 млрд рублей продали людям в Псковской области с января по август 2024 года. Объём продаж вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковстата.
В структуре оборота розничной торговли доля пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, составила 47,2%. Непродовольственные товары заняли 52,8%. Доля розничных рынков и ярмарок составила 1,6%, что меньше на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Ранее сообщалось об увеличении экспорта с территории Псковской области на 56%.
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