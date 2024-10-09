Объём экспорта с территории Псковской области увеличился на 56 %

20:31, 09 октября 2024, ПАИ

822 партии продукции животноводства оформлено для экспорта с территории Псковской области. Общий вес этих партий составил более 18,9 тысячи тонн, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В частности, 643 партии замороженного мяса и мясосырья общим весом 17,8 тысячи тонн отправлено во Вьетнам, Гонконг, Сербию, Китай и Азербайджан. Также было отправлено 122 партии охлаждённой и мороженой рыбы и рыбопродукции общим весом 198,4 тонны в Эстонию и Литву, в Азербайджан и Грузию – 54 партии рыбных консервов, произведённых псковскими предприятиями. Общий вес составил 23,8 тонны.

По данным ведомства, за аналогичный период 2023 года экспорт составил 589 партий подконтрольных товаров, их общий вес – 12,1 тысячи тонн. Согласно статистике, объём экспорта с территории Псковской области за 2024 год увеличился на 56 % по весу и более чем на 39 % по количеству партий.

Все отправленные товары полностью соответствовали ветеринарно-санитарным требованиям и нормам безопасности стран-импортёров.