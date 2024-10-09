Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Объём экспорта с территории Псковской области увеличился на 56 %

822 партии продукции животноводства оформлено для экспорта с территории Псковской области. Общий вес этих партий составил более 18,9 тысячи тонн, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Почти 19 тысяч тонн подконтрольной продукции отправлено на экспорт из Псковской области с начала года. Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

В частности, 643 партии замороженного мяса и мясосырья общим весом 17,8 тысячи тонн отправлено во Вьетнам, Гонконг, Сербию, Китай и Азербайджан. Также было отправлено 122 партии охлаждённой и мороженой рыбы и рыбопродукции общим весом 198,4 тонны в Эстонию и Литву, в Азербайджан и Грузию – 54 партии рыбных консервов, произведённых псковскими предприятиями. Общий вес составил 23,8 тонны.

По данным ведомства, за аналогичный период 2023 года экспорт составил 589 партий подконтрольных товаров, их общий вес – 12,1 тысячи тонн. Согласно статистике, объём экспорта с территории Псковской области за 2024 год увеличился на 56 % по весу и более чем на 39 % по количеству партий.

Все отправленные товары полностью соответствовали ветеринарно-санитарным требованиям и нормам безопасности стран-импортёров.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












09 октября 2024

Самый популярный зачёт ралли «Пушкинские Горы» назвали организаторы
09 октября 2024

Молодёжная вечёрка «Покровские гулянья» пройдёт в Пскове
09 октября 2024

Объём экспорта с территории Псковской области увеличился на 56 %
09 октября 2024

В Ершовском ДК в Псковском районе завершается очередной этап ремонта
09 октября 2024

Всероссийский день ходьбы отметили в Острове
09 октября 2024

Специалисты Ресурсного центра провели лекцию о добровольчестве в медколледже Пскова
09 октября 2024

Встреча с режиссёром сериала о шахматистах «Россия на 64 клетках» прошла в Пскове
09 октября 2024

Выездная бригада псковской инфекционки посетила центр содействия переселению «Соотечественник»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...