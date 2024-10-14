Великолукский филиал Псковской областной инфекционной больницы отмечает день рождения
Великолукский филиал Псковской областной инфекционной больницы отмечает четвёртую годовщину со дня основания инфекционного подразделения в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе больницы.
«Каждый из вас посвятил себя высокой цели – бороться за человеческое здоровье. Ваши профессионализм, знания и опыт изо дня в день способствуют её достижению. Благодарим всех сотрудников филиала за ежедневный труд, самоотдачу и преданность любимому делу», – обратились к сотрудникам в больнице.
Ранее сообщалось, что 25 лет назад была образована Псковская детская областная клиническая больница.
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