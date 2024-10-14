Великолукский филиал Псковской областной инфекционной больницы отмечает день рождения

20:46, 14 октября 2024, ПАИ

Великолукский филиал Псковской областной инфекционной больницы отмечает четвёртую годовщину со дня основания инфекционного подразделения в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе больницы.

«Каждый из вас посвятил себя высокой цели – бороться за человеческое здоровье. Ваши профессионализм, знания и опыт изо дня в день способствуют её достижению. Благодарим всех сотрудников филиала за ежедневный труд, самоотдачу и преданность любимому делу», – обратились к сотрудникам в больнице.

Ранее сообщалось, что 25 лет назад была образована Псковская детская областная клиническая больница.