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Экономика

Псковский губернатор обсудил сотрудничество с заместителем председателя правления «Россельхозбанка»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с заместителем председателя правления АО «Россельхозбанка» Денисом Константиновым и новым директором Псковского филиала банка Анной Тарасенко. Об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале.

Псковский губернатор обсудил сотрудничество с заместителем председателя правления «Россельхозбанка». Скриншот из видео, размещённого в Telegram-канале Михаила Ведерникова

«Я хочу нашу встречу начать с поздравления с праздником. В воскресенье был День работника сельского хозяйства. С удовольствием хочу отметить, что у нас эта сфера динамично развивается, в том числе и при поддержке «Россельхозбанка». Все крупные проекты, которые реализовались, проходят с вашим участием и при вашем сопровождении», – отметил Михаил Ведерников.

Одно из главных достижений последних лет – в Псковской области удалось переломить тенденцию сокращения поголовья скота, заметил он.

«В прошлом году оно увеличилось на 1,5 тысячи голов, есть планы по этому и по следующему году, в том числе в рамках реализации индивидуальной программы. Банк является нашим давним партнёром. Первое соглашение было подписано в 2013 году, мы периодически его актуализируем. Это тоже говорит о плотности контактов», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Денис Константинов поблагодарил главу региону за партнёрские отношения. «Мы всегда очень высоко ценим ту поддержку, которая есть. Мы максимально стараемся реализовать мероприятия и решить задачи, которые вы нам ставите и которые нужны для развития агропромышленного комплекса в Псковской области. Думаю, что в рамках нового соглашения, которое было актуализировано на Петербургском экономическом форуме, все сформулированные задачи будут выполнены», – заключил он.

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