Не рвут и не мечут: потребление красной икры в России снизилось на 8%

17:55, 16 октября 2024, ПАИ

Потребление красной икры в России в августе-сентябре 2024 года снизилось на 8% на фоне трёхкратного падения добычи горбуши и роста цен, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Платформы ОФД».

Объём производства красной икры составит восемь-десять тысяч тонн по итогам нынешнего года, что практически втрое ниже, чем за аналогичный период 2023 года, отметил исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.

На 15 октября вылов тихоокеанских видов лосося сократился в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 231 тысячу тонн. Результат может стать худшим за 20 лет, считает президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев.

Средний чек при покупке красной икры с прилавков российских магазинов в сентябре, по подсчётам Росстата, составил 4,8 тысячи рублей за килограмм, увеличившись на 50% по сравнению с 2023 годом. В Псковской области, по данным Псковстата, цены на рыбу и пищевые морепродукты на август 2024 года выросли на 1,34%.

Ранее сообщалось, что красная икра начала дорожать в России.