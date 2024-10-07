Красная икра начала дорожать в России

08:18, 07 октября 2024, ПАИ

Красная икра дорожает в России, пишут «Известия» со ссылкой на главу Рыбного союза Александра Панина.

«В этом году к завершению путины мы видим повышение стоимости красной икры до 25% по сравнению с 2023 годом. Основные факторы роста – небольшой объем производства в 2024 году на фоне роста спроса», – отметил он.

Причиной этого стала двухгодичная цикличность вылова. В частности, в чётные годы вылов более низкий, а в нечетные – высокий, пояснил Александр Панин.

По его словам, в 2024 году планировалось выловить около 320 тысяч тонн лососевых, однако удалось только около 230 тысяч тонн. «При этом объём производства лососевой икры напрямую связан с объёмами вылова. Средний выход готового продукта – 4-5% от массы выловленной рыбы», – отметил он.

При этом цены на красную икру к Новому году могут поднять еще до 10%, добавил Александр Панин.

В свою очередь, вице-президент Рыбной ассоциации Александр Фомин уверен, что цены на икру выросли больше, чем на 25%.

«По нашим данным, скачок цены составил минимум в 1,5 раза. Причём это не предел. В этом году очень большой провал по улову», – пояснил представитель отрасли.

По его словам, в 2024 году улов меньше в три раза по сравнению с прошлым периодом. «Сейчас еще распродаются запасы с прошлого года, но они уже на исходе. Поэтому сколько будет стоить икра к Новому году, никто не знает», – отметил Александр Фомин.