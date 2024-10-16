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Происшествия

Мужчину в Себежском районе обвиняют в покушении на убийство из-за ревности

Мужчина в Себежском районе предстанет по обвинению в покушении на убийство знакомого из ревности. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 62-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство) и частью 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ).

24 июля мужчина был в своём частном доме со знакомым мужчиной и женщиной. Они пили алкоголь, после чего поругались из-за ревности. В итоге мужчина решил выстрелить из охотничьего ружья в своего знакомого, а затем уехал. На место происшествия приехала скорая помощь и госпитализировала пострадавшего в больницу.

Кроме того, выяснилось, что обвиняемый мужчина хранил у себя дома порох.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

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