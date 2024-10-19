Сборная России по хоккею проведёт товарищеские матчи с иностранцами в следующем году

16:18, 17 октября 2024, ПАИ

Сборная России по хоккею планирует провести матчи с командами Белоруссии и Казахстана в мае 2025 года, сообщает ТАСС со ссылкой на слова генерального директора Федерации хоккея России Дмитрия Курбатова.

«Точной даты нет, но сначала мы сыграем в Казахстане, потому что их сборная потом уезжает на чемпионат мира», – отметил Дмитрий Курбатов. Затем команда, по словам спикера, сыграет минимум один матч в России, после чего отправится в Белоруссию.

При этом сборная России может быть укомплектована не до конца. «Накладка в том, что будет идти Континентальная хоккейная лига и Всероссийская хоккейная лига. Много хоккеистов будет задействовано. Думаю, что мы всё равно соберем достойную команду», – добавил генеральный директор Федерации хоккея России.

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