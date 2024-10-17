Медведев: «Единая Россия» должна предложить людям образ будущего на выборах-2026

16:57, 17 октября 2024, ПАИ

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев провёл встречу с руководителями региональных исполкомов, сообщает сайт партии «Единая Россия».

Задачам по подготовке к выборам 2025 и 2026 годов и укреплению партийной системы «Единой России» была посвящена встреча Дмитрия Медведева и руководителей региональных исполкомов партии. Открывая её, председатель «Единой России» подчеркнул, что партия по итогам прошедшей избирательной кампании укрепила электоральные позиции, а общество показало консолидацию вокруг президента.

«Останавливаться на достигнутом нельзя. Это не фигура речи. Впереди – кампания 2025 года и подготовка к выборам в Госдуму 2026 года. Уверен, что мы и там и там выступим достойно», – сказал Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что для этого необходимо более активно работать с избирателями.

«Естественно, заниматься исполнением задач, поставленных главой государства, и исполнением нашей с вами народной программы. Уделять внимание защите наших национальных интересов на всех фронтах», – отметил председатель партии.

«Единой России» предстоит также закреплять свои позиции в регионах и муниципалитетах. «Вести контроль над формированием бюджетов всех уровней – действительно одна из ключевых задач для правящей партии. Именно для того, чтобы социальные обязательства государства везде исполнялись – не только на федеральном уровне, но и на региональном, и на муниципальном», – указал Дмитрий Медведев.

По его словам, «Единая Россия» сейчас уже является лидером на многих направлениях. Это касается в том числе цифровизации, электоральных технологий, предварительного голосования.

«Мы уже не мыслим политической жизни без предварительного голосования. Реализация этих проектов во многом ложится на региональные исполнительные комитеты», – сказал председатель партии.

Помимо этого, максимальной вовлечённости руководителей региональных исполкомов требуют и другие задачи. В частности, по достижению целей СВО.

«Руководители исполкомов «Единой России» отвечают за сбор в регионах гуманитарной помощи за её доставку в новые регионы нашей страны, обеспечение потребностей фронта, бойцов всем необходимым. Хочу искренне поблагодарить за эту работу. Её нужно продолжить», – поручил Дмитрий Медведев.

Ещё одна задача – привлечение молодёжи и гражданских активистов в партийную жизнь и обновление рядов «Единой России».

«Любая партия, любая политическая сила развивается в том случае, если она способна обновляться. Нужно внимательным образом следить, чтобы наши коллеги, даже которые не добились пока впечатляющих результатов, понимали, что их будущее связано с «Единой Россией», – отметил Дмитрий Медведев.

Особое внимание он поручил уделять взаимодействию с первичными отделениями партии.

«Лучшие секретари первичек, сотрудники этих структур всегда видят сотрудничество с вышестоящими партийными структурами как шанс для роста. Это абсолютно нормально. Это потенциал для развития всей партии, причём очень надолго, потому что именно в первичных отделениях идёт вся партийная жизнь. Самое главное, там «живут» люди, которые являются избирателями «Единой России», – пояснил Дмитрий Медведев.

В заключение председатель партии отметил, что решение этих задач является важным при подготовке к избирательной кампании 2026 года.

«Времени остаётся немного. И нам нужно готовить хорошо мотивированных участников этой избирательной программы, чтобы предложить нашим избирателям отчётливый яркий образ будущего. Только таким образом, собственно, можно идти на выборы. «Единая Россия» уже начала подготовку к думским выборам. Мы продолжим обсуждать наши дальнейшие действия на ближайшем съезде партии, который запланирован на 14 декабря», – сообщил Дмитрий Медведев.

2025 и 2026 годы не будут лёгкой прогулкой, какими бы высокими ни казались нынешние рейтинги партии, подчеркнул, в свою очередь, врио секретаря генсовета партии Владимир Якушев.

«Чтобы одержать победу, нужно задействовать все доступные инструменты: партпроекты, региональные советы сторонников, молодогвардейцев, общественные приёмные председателя партии, штабы общественной поддержки, наши фракции депутатов всех уровней. В каждом регионе должна быть единая команда, работающая в полной координации с федеральным центром», – сказал он.

Залог эффективной работы – постоянный анализ общественно-политической ситуации, социологии, трендов, считает Владимир Якушев.

«Наши региональные отделения должны объединять глубокое знание ситуации на местах и понимание актуальных общепартийных установок», – заключил врио секретаря генсовета.