Всё о профессии: Ученики себежской школы посетили филиал Псковского агротехнического колледжа

16:34, 19 октября 2024, ПАИ

Ученики Идрицкой средней школы посетили Идрицкий филиал Псковского агротехнического колледжа. Об этом пишет газета «Призыв».



Фото: Юлия Голуб



Фото: Юлия Голуб



Фото: Юлия Голуб



Фото: Юлия Голуб







Учащиеся 8 «Б» класса с классным руководителем Юлией Голуб побывали в колледже на мероприятии в рамках проекта «Билет в будущее». В проекте школа участвует уже второй год. За это время учащиеся неоднократно посещали мероприятия колледжа, направленные на профориентацию школьников.

Ребята познакомились с особенностями профессии ветеринара. На тренажёрах смогли провести небольшие манипуляции: прослушали дыхание животного, ритм сердца.

Вместе с наставником Ниной Стасенок школьники диагностировали качество мёда, при помощи овоскопа проверили качество яиц. Вместе с этим заведующая учебной частью Нина Бредихина рассказала о специфике работы зоотехника, который являетя одним из ключевых специалистов на фермах и сельскохозяйственных предприятиях.