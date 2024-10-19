Фарфоровую статуэтку девушки обнаружили во время раскопок на Плехановском посаде в Пскове
Раскоп на Плехановском посаде продолжается в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская археология».
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Фото: Telegram-канал «Псковская археология»
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Фото: Telegram-канал «Псковская археология»
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Фото: Telegram-канал «Псковская археология»
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Фото: Telegram-канал «Псковская археология»
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Фото: Telegram-канал «Псковская археология»
Археологи полностью разобрали остатки деревянного дома конца XVIII – первой половины XX века. Были обнаружены керамическое блюдо, два нательных крестика, перстень и фрагмент фарфоровой статуэтки.
На остальных участках началось изучение ям XVI и XVII веков, связанных с обработкой металла. В ямах в основном удалось найти металлургические шлаки, лом цветного металла, а также археологи обнаружили флягу, фрагменты которой разбросало по этой яме.
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Фарфоровую статуэтку девушки обнаружили во время раскопок на Плехановском посаде в Пскове
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