Фарфоровую статуэтку девушки обнаружили во время раскопок на Плехановском посаде в Пскове

17:06, 19 октября 2024, ПАИ

Раскоп на Плехановском посаде продолжается в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская археология».

Археологи полностью разобрали остатки деревянного дома конца XVIII – первой половины XX века. Были обнаружены керамическое блюдо, два нательных крестика, перстень и фрагмент фарфоровой статуэтки.

На остальных участках началось изучение ям XVI и XVII веков, связанных с обработкой металла. В ямах в основном удалось найти металлургические шлаки, лом цветного металла, а также археологи обнаружили флягу, фрагменты которой разбросало по этой яме.